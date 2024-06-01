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ヴィヴィアンタム VIVIENNETAM ブラウス 半袖 異素材
商品番号 N33106245830
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ヴィヴィアンタム VIVIENNETAM ブラウス 半袖 異素材
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,470 円
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商品詳細

数多い中、ご覧いただきありがとうございます。◉フォロー割り◉1000円以下は割引無し2000円まで→100円引き2000円以上→200円引き〜・購入前に必ずメッセージでお知らせ下さい。・まとめ買い割引などの特典はプロフィール欄をご確認下さい。古着VIVIENNETAMヴィヴィアンタム異素材半袖トップスです。素材...コットンカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋◉サイズ:O肩幅約32cm袖丈約34cm袖口約17.5cm身幅約45cm　　　　　　　着丈約63cm◉カラー:ブラック◉素材:画像をご確認下さい◉状態:大きなダメージはありません・その他特筆する様な　ダメージは見当たりませんが中古品ですので　ご理解のほど宜しくお願い致します。・商品説明に記載外の小さな傷、　汚れはご容赦下さい。・神経質な方はご購入をお控え頂きます様お願い致します。#NOOK辺鄙　ブランド古着セレクトカジュアルから高級ブランドのレディース/メンズ/子供服　インポートロッサ／トクコプルミエヴォル　　　　　　伊太利屋などなど　　　ミセス高級ブランド多数出品中♡　　　　　　↓一覧はコチラ↓#NOOK辺鄙_rogj
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