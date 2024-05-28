JRA ジェイアールエー　本革　クロコ　ハンドバッグ　トートバッグ　ネイビー

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《ブランド》JRAジェイアールエー《デザイン》本革 リザード レザー クロコ クロコダイル ハンドバッグ トートバッグ《サイズ》31×25×12.5cm《カラー》ネイビー 紺色《状態》外側 目立つ汚れ等なし内側 傷スレあり、剥がれやベタつきなし《》他の商品にもご興味お持ちくださいましたら、ぜひご検索もしくはショップの方にご来店ください(*´∀`)→→→→→→→→→→→→#ayarishop《》国内正規店舗、都内ヴィンテージショップ店舗またはECサイト購入・鑑定済みの商品になります！《》匿名配送のらくらくメルカリ便が主なので、住所等知られず安心してご購入いただけます！《》フォロー割として、フォローいただけましたら、価格に応じて値下げさせていただきます(^^)《》ショップ内の商品2点以上まとめてお買い上げの方には更にお値下げさせていただきますので、コメントください(^^)《》こちらの商品として同じブランドの様々なアイテム、新品からヴィンテージアイテムまで幅広く取り扱っていますので、一度ご来店ください(^^)