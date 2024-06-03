

LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ



LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】ライム定価￥１７,６００円未使用で極美品のコンディションです。牛革にはシュリンク加工が施されており、キズ・シワ等が目立ちません。２ウェイで使えるデザインなのでとても便利です。【サイズ】高さ ２５㎝横 上２７㎝底２８㎝ マチ幅１２㎝立ち上がり１１㎝ショルダー７５～１３４㎝重量 ５２０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×２素材 牛革色 チョコ【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51884‐523