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LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ
商品番号 A70877602306
商品名

LIME ライム 牛革 日本製 ワンショルダー ２ウェイ バッグ チョコ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】ライム定価￥１７,６００円未使用で極美品のコンディションです。牛革にはシュリンク加工が施されており、キズ・シワ等が目立ちません。２ウェイで使えるデザインなのでとても便利です。【サイズ】高さ　　　２５㎝横　　　上２７㎝底２８㎝　マチ幅１２㎝立ち上がり１１㎝ショルダー７５～１３４㎝重量　　　５２０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×２素材　牛革色　　チョコ【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51884‐523
http://narcologia.ru/goods/septet927119.html
http://narcologia.ru/goods/rouge506010.html
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