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美品 ステラマッカートニー Logo カメラバッグ
商品番号 M92037812362
商品名

美品 ステラマッカートニー Logo カメラバッグ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪全て自宅保管で喫煙者なし、ペットなし。ステラマッカートニーロゴカメラバッグSTELLAMcCARTNEYLOGOEcoSoftAlterMatCameraBAG【素材】合成皮革【カラー】シルバー金具【付属品】保存袋【サイズ】幅:21cm高さ:17cmマチ:5cmショルダーストラップ：76.0-129.0cm※並行輸入品(海外正規品)について国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。【必ずご確認ください】商品説明・写真・プロフィールをきちんとご覧いただき、全てにご納得を頂けた方のみ購入くださいませ。ご購入は中古品にご理解のある方のみお願いいたします♡
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