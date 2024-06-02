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ダントン ネイビー コットンジャケット 36
商品番号 K25621763162
商品名

ダントン ネイビー コットンジャケット 36
ブランド名 ダントン
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

ʕ•ᴥ•ʔプロフィール確認お願いしますʕ•ᴥ•ʔフレンチブリュにて購入しました。数回の着用になります。コットン素材の特性で、白いアタリが出ている箇所がありますが購入時からのものになります。♢ブランド：ダントン♢商品名：ジャケット♢カラー：ネイビー♢サイズ：36♢素材：コットン…お値下げ不可でお願いします…
http://narcologia.ru/goods/procurement605433.html
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