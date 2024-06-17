入手難 TWICE ポスター 16枚セット 大量 アルバム公式 初回生産 限定

ジャンル···韓流/KPOP内容品feelspecial3枚more\u0026more\u0026more3枚eyeswideopen3枚tasteoflove3枚formulaoflove4枚合計16枚セット！一部は額縁に入れて飾っていましたが、全体的にキズ汚れはそんなに無いはずですが、神経質な方はご遠慮ください。送料は無料です！！(°▽°)売り切れ御免！早い物勝ちです！無言取引okです！！即購入ok！！今では入手困難なポスターもあるのでお早めにどうぞ！♪(´▽｀)※バラ売り不可、値下げ無しです。----以下同文-----ペン卒の為、出品させていただきました。5年間追いかけ続けており、twiceには沢山の思い出があります。素敵な9人がこれからも活躍する事を陰ながら応援しております。onceになれた事を誇りに思います。新しいオーナー様には大切にご使用いただければ幸いです。私の持っているグッズは全て公式サイトよりご購入しているものです。基本は開封した後に、スリーブに入れてアルバム保管をしておりましたが、神経質な方はご遠慮下さい。TWICE関連の物を多数出品していく予定です。是非プロフィールの方もチェックしてみて下さい。値下げ等は行っておりませんので、ご了承下さいませ。購入の際のコメントも不用でございます。ご覧いただきありがとうございます。送料無料郵便発送、防水加工、折り曲げ防止対策(ダンボールで挟む等の梱包)orクリックポストプラスチック削減のためのご理解とご協力お願い致します。



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