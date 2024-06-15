ミントグリーン　2way ショルダーバッグ　ミニバッグ

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商品詳細
ノーブランドブガッティ型 20サイズのきれいなミントグリーンの本革バッグショルダーつきの2wayミニバッグです。楽天で22000円で購入。こちらの色は、一度も出番がないため出品します。他にブラック、オフホワイトもあり今後出品予定です。●素材：牛革●重量：約270g●サイズ：横19cmx縦15cmx幅8cmハンドルの高さ：6cmストラップの長さ：103cm
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