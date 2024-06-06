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- seventeen カラット棒 carat棒 ver2
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商品詳細
公式サイトで購入し、2.3回ほど使用しました。本体に目立った傷はありません。9.13追記点灯、Bluetooth接続共に問題ありません！外箱には少し傷があります。付け替えの部分も出品しているのでセットで購入してくださる方はお値引きします。
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