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骨董　菓子器　源氏香　独楽　秋草花　木製　漆器　茶道具　茶道　木箱
商品番号 K34365585331
商品名

骨董　菓子器　源氏香　独楽　秋草花　木製　漆器　茶道具　茶道　木箱
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ12cm直径19cmわれ、かけなく、良い状態です装飾...蒔絵種類...茶道具
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http://narcologia.ru/goods/reboot968736.html
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