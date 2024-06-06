極美品✨️TORY BURCHレザー ショルダーバッグ 肌 スタッズ キルティング

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○アイテムToryBurchトリーバーチショルダーバッグクラッチバッグセカンドバッグワンショルダーキャリーオールロゴ金具ゴールド金具スタッズレザーマグネット磁石チェーン大容量多様性レディースメンズユニセックスマルチベージュ肌○サイズタテ12.5cmヨコ20cmマチ3.5cmショルダー紐116cm平置き実寸。着画はお断りいたします○状態目立った傷や汚れ等なく極美品です！まだまだご使用頂けます！※あくまで古着ということをご理解の上ご購入をお願い致します。○詳細トリーバーチのレザーのショルダーバッグです。某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバックとしてはこれ以上にない商品です！デザインをとってもオールレザー・2wayバッグ・キャリーオールとトリーバーチの人気のデザイン盛りだくさんのアイテムとなっております！！お色は1番人気のカラー、ベージュです！キュートで上品なカラーですしコーディネートにも反映しやすいカラーです！この機会にいかがでしょうか？？○カラー肌ベージュ○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承くださいご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。123.0009