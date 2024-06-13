SWANY スワニー　キャリーバッグ　ルバンド　L　カート　　ショッピングカート

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商品詳細
ブランド:SWANYスワニー商品名:キャリーバッグ キャリーケース カート 旅行 リボン ルバンドショッピングカートサイズ:本体:縦幅約42cm横幅約27cm(底)マチ幅約17cm(底)取手の長さ約33cm車輪幅 7.5cmキャリーカートのハンドルの長さ約79cm(床から最大に伸ばした長さ)素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。カラー:ブラック、リボン状態:中古品です。バッグ本体や内側に目立った汚れ等は御座いませんが、フレームに傷、塗装のハゲが御座います。キャリーカートのタイヤに使用感が御座います。画像をご確認お願い致します。プチプチに包んだ簡易梱包の発送を予定しています。自宅保管になりますので、保管時の小傷等はお許し下さい。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。中古品という事をご理解頂きご購入をお願い致します★
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