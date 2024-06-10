Acne Studious 大判マフラー

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商品詳細
AcneStudious大判マフラーカラー：グレー(青と黄色が少し入ってます画像参照してください)素材：ウール100%サイズ：縦200cm×横70cm3年ほど前に東京の百貨店にて購入しました。3回ほど使用しました。クリーニング済み
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