マイケルコース　ショルダーバッグ

マイケルコースのショルダーバックです。5年ほど前に購入した物です。目立った傷や汚れはございませんが金具の部分に少し傷が付いていたり使用感はございますのでご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。高さ約12センチ、横約21センチ、マチ約6.5センチです。発送は少し折りたたんでの発送となりますのでそちらもご了承ください。疑問点などございましたら気軽にコメントしてください。よろしくお願い致します。



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