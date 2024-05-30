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マイケルコース　ショルダーバッグ
商品番号 M93136676168
商品名

マイケルコース　ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースのショルダーバックです。5年ほど前に購入した物です。目立った傷や汚れはございませんが金具の部分に少し傷が付いていたり使用感はございますのでご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。高さ約12センチ、横約21センチ、マチ約6.5センチです。発送は少し折りたたんでの発送となりますのでそちらもご了承ください。疑問点などございましたら気軽にコメントしてください。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/moisture683069.html
http://narcologia.ru/goods/reboot195436.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce701255.html

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