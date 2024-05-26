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HERMES　エルメス ツイリー スカーフ　ボルデュック　リボン柄
商品番号 M86769424022
商品名

HERMES　エルメス ツイリー スカーフ　ボルデュック　リボン柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレゼントでいただきましたがJAL機内購入したそうです。箱はありません。カラー···オレンジ柄・デザイン···その他
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