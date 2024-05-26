パタゴニア レディース　キッズ　レトロベスト xxs

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ご覧頂きましてありがとうございます。ポリエステル100%レディースxxsサイズ定価、26000円位だったと思います。数回着用自宅保管しておりました。とても温かく、使い勝手も良い素敵なお品物です。中古品のためご理解願います。返品、交換はいたしかねますのでご了承願います。