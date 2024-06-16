新品タグ付♡ロデスコ　アーバンリサーチ トートバッグ　ベージュ

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商品名:『ドラマ着用商品』パスケース付バッグ『Msize』ブランド品番:XX26-2AU2506素材:本体:合成皮革定価7,920円【シリーズ累計2万点販売】ご好評を頂いているパスケース付バックが再登場!〇コロンとしたシルエット〇ショルダー付〇充実の内ポケット総重量:約400g[パスケース]縦11.5cm/横7cmパスケース付きなので改札をそのまま通れるのはもちろん、中はファスナー付きで内ポケットがたくさん付いているので機能性も◎。オン・オフ問わず使って頂けるシンプルなデザインです。オフィス用におすすめです♡素材···フェイクレザーカラー···ベージュアーバンリサーチショルダーバッグ トートバッグ