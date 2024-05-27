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ELECTRON LAB DENKI BARI BRUSH
商品番号 F88016661940
商品名

ELECTRON LAB DENKI BARI BRUSH
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度が少ない為　出品します。購入後数回の使用。動作確認済。箱•説明書•保証書ありません。以下は購入時の商品の説明です。電気バリブラシデンキバリブラシエレクトロニック1年前くらいに購入しましたが、使用する機会がなく、ほとんど使用しておりません！写真に写っているものが付属品になります！
http://narcologia.ru/goods/passivity52283.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis552444.html
http://narcologia.ru/goods/cotton834561.html
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