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- 【新品未開封】ケノンVer8.6
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商品詳細
タイプ···その他閲覧頂きありがとうございます。出品している商品のコンデションですが、全て記載通りとなっておりますが、自宅保管の為、細かい傷、擦れなどがある場合がございますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。値下げなどは行なっておりませんので、値下げの交渉はコメントを削除させて頂く場合がございますのでご理解下さい。コメント無し、即購入okです。
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