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商品詳細
タイプ···美顔器部位···全身去年の6月に購入しました。5回使用してますが状態は良いです。充電器、説明書、箱全て揃ってます。定価¥550001.クレンジング美肌の基本はクレンジングから！お肌の汚れを落としてから、エステケアを行いましょう！2.ポレーション3.RF波熱エネルギーにより、お肌をあたため、引き締めます！4.EMS深いマッサージ感によって顔の筋肉を刺激し、肌を引き締めハリのある肌へ！軽量・コンパクトでコードレス設計！幅45mm、高さ180mm、重さ120gと軽量・コンパクト。さらに充電式のコードレス設計なので、ご自宅のリビングでも寝室でも！また旅行などのお出かけ先でも！いつでもどこでもそこがシーズ・ラボへと早変わり！ご使用は１日たったの5分でOK。お仕事・家事・子育てで忙しい毎日をお過ごしの方でも隙間時間にご利用頂けます。セット内容本体、充電器、ACアダプター、取扱説明書兼保証書サイズ幅45mm、高さ180mm、重量120gその他満充電までの時間は約4時間です。満充電の状態で約30分間動作します。
http://narcologia.ru/goods/stage10797.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion58978.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle61425.html
シーズラボ エステプロCⅡ 多機能美顔器
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http://narcologia.ru/goods/rebellion58978.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle61425.html
シーズラボ エステプロCⅡ 多機能美顔器
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