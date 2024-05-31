BMW 4シリーズ　f36 420i Mスポーツ　純正　サス

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商品詳細
2014年式 BMW420iMスポーツ ダウンサスに交換した時に外した純正のサスペンションです。 経年による劣化はあると思いますが、不具合はありませんでした。発送はヤマト運輸100サイズ着払いになります。
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