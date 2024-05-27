30アルヴェル用J-LINE位置上げブラケット

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30アルファード、ヴェルファイア専用リアショック位置上げブラケット購入金額 35400円リアショック取り付け位置を純正値より25mm上部に取り付けできます。リアショック上部位置上げブラケットは、リアショックの底突きを解消しストロークUP※純正位置から25㎜上がります。※取付後200km位にて取り外ししています。※太いホイール、鬼キャン車には内リム干渉にご注意ください。※購入後の内リム干渉などのクレームは対応しかねます。※値下げ交渉は要相談致します。※ご理解ある方のみのご購入をおすすめします。