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クローム　デルタ　ダンプ　4つセット
商品番号 Q44651290578
商品名

クローム　デルタ　ダンプ　4つセット
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロームデルタ3つ、ブラックデルタ1つ、計4つセットになります。クローム剥がれあります。綺麗に見えるように使ってください。クロームデルタは5年くらい前に実動取り外し室内保管です。ブラックデルタは使用していないので詳細わかりません。ステンレスキャップついてます。画像で判断お願いします。他にもハイドロパーツ出品しています。
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