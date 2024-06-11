クローム　デルタ　ダンプ　4つセット

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商品詳細
クロームデルタ3つ、ブラックデルタ1つ、計4つセットになります。クローム剥がれあります。綺麗に見えるように使ってください。クロームデルタは5年くらい前に実動取り外し室内保管です。ブラックデルタは使用していないので詳細わかりません。ステンレスキャップついてます。画像で判断お願いします。他にもハイドロパーツ出品しています。
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