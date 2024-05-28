専用ハイゼット トラック マフラー S200P S210P O2センサー対応

定価よりお買い得価格になっております即納商品名：Bluefin(ブルーフィン)ダイハツハイゼット(S200P/S210P)/トヨタピクシス(S201U/S211U)/スバルサンバー(S201/S211)車マフラー(O2センサー対応)ステンレスシルバーカラー商品説明：リアピース部2分割タイプメインパイプ径42.7φ砲弾型サイレンサー90φを使用する事により低速-高速回転までのヌケを確保。中間には110φ400のサイレンサーを装着適応車種：ダイハツハイゼットトラックトヨタピクシストラックスバルサンバートラック2WD、4WDに装着可能・LE-S200P・LE-S210P・TE-S200P・TE-S210P・GM-S200P・GM-S210P・GD-S200P・GD-S210P・EBD-S201P・EBD-S211P・LE-S200P・LE-S210P・TE-S200P・TE-S210Pハイゼットジャンボには適合いたしません。ご注意くださいませ。写真取り付け画像はトヨタピクシストラックになります。本商品はボルト二点留めのフランジを使用しております。三角フランジには接合できませんのでご注意ください。後期車両・フランジ取り付け部が球面フランジ・スプリングボルトにて装着車両に対応しておりますので現車ご確認ください。その他の型式や前期モデルには取り付けできませんのでご注意下さい。リアマフラーとフロントパイプが三角形のフランジで接合されているモデルも取り付けできませんのでご注意下さい。適合年式1999年1月(平成11年1月)～2014年8月(平成26年8月)付属品：・ガスケット×1・8×25mmボルト×2・M8ナット×2材質：・メインパイプ及びサイレンサー（タイコ）部分には耐久性に優れたステンレスSUS304を使用しサイレンサー内部のパンチングにはにグラスウール飛散防止にステンレスウールを巻き、その上からグラスウールを巻いた本格仕様となっています。・純正Ｏ２センサー取り付け可能。・本製品を取り付けの際、車両リーフ部分にマフラー出口が干渉する場合がございますのでお手数ですが、適宜背面の吊りゴムを延長していただいたりマフラー配管にサポートを加えていただく必要がございます。



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