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ダイハツ　ハイゼット　トラック　ジャンボ MT 4WD AC カスタム
商品番号 C87213372528
商品名

ダイハツ　ハイゼット　トラック　ジャンボ MT 4WD AC カスタム
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 150,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

展示会にお越しいただきありがとうございます。愛知県名古屋市からの出品です。車両詳細メーカー：ダイハツ車名：ハイゼットトラックグレード:ジャンボ排気量：660cc年:2009車検：なし(2年車検手配可能)ミッション:MT型番：EBD-S211P走行距離：91100kmドア数:2ドア駆動方式：4WD乗員定員：2名燃料:ガソリンハンドル:右☆セールスポイント☆4WDエアコンパワーステアリングパワーシャッタードライブレコーダーバックカメラ社外マフラーカロッツェリアオーディオシステムカロッツェリアのスピーカーカロッツェリアのリモコンパイオニアスピーカーAUX社外ホイールスタッドレスタイヤフォグランプパワードアロック無事故車全体的な状態走行に問題はなく、動作にも問題はありません。異常音はありません。エアコンに問題はありません。エアコンは正常に動作します。唯一の欠陥は、右側のパワーシャッタースイッチが時々動作しなくなることです。下回りに錆がございます。以下の画像がアップロードされています。これを除けば、モデルの割にはかなりきれいな車両です。2年車検はプラス50000円。追加料金はかかりません。最終価格には手数料と税金が含まれます。リサイクル料金も含まれており、現車確認・試乗も可能です。必ず2週間以内に名前変更をお願いいたします。保証金として20,000円が必要となります。保証金は名義変更が確認でき次第返金させていただきます。陸送も可能ですが別途料金がかかります。お気軽にコメントやご質問ください。#ダイハツ#タント#ホンダ#スズキ#NBOX#日産#カスタム#ワゴン#ラパン#ディーゼル#S211P#デイズ#EKワゴン#ジャンボ#エブリイ#トヨタ#ハイエース200#ターボ#スーパーGL#愛知県#4WD#アルファード#セレナ#ヴェルファイア#ステップワゴン#ハイエースバン#ハイブリッド#プリウス50#プリウス#EV#Sグレード#レジアスバン#DX#ハイエース#トラック#ハイゼットトラック#ハイゼットカーゴハイゼットジャンボハイゼットクルーズ
http://narcologia.ru/goods/Addict366518.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement563899.html
http://narcologia.ru/goods/response59242.html
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