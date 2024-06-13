マジェスティ125FI インジェクションコントローラー

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商品詳細
マジェスティ125FI用のインジェクションコントローラーになります。実動車から、半年前に、取り外しました。取り外すまでは問題ありませんでした。ボアアップ車、エアクリ、社外マフラーのお供にいかがですか。使用期間は、6年位なので、それなりの使用感はあります。購入価格は、約2万近くしました。元箱、取説有り。ノークレームノーリターンでお願いします。ネコポスでの発送になります。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stealth509576.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose529440.html
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投稿詳細｜MOTOCLE
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