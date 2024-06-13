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マジェスティ125FI インジェクションコントローラー
商品番号 S77976084105
商品名

マジェスティ125FI インジェクションコントローラー
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マジェスティ125FI用のインジェクションコントローラーになります。実動車から、半年前に、取り外しました。取り外すまでは問題ありませんでした。ボアアップ車、エアクリ、社外マフラーのお供にいかがですか。使用期間は、6年位なので、それなりの使用感はあります。購入価格は、約2万近くしました。元箱、取説有り。ノークレームノーリターンでお願いします。ネコポスでの発送になります。宜しくお願いします。
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