ダブルエム製のカワサキW650用トップブリッジ

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商品詳細
ダブルエム製のカワサキW650用トップブリッジです。セパレートハンドル用、アルミ鋳物製。5年程前に購入し、3年間使いました。
http://narcologia.ru/goods/ambassador166606.html
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