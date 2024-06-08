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ダブルエム製のカワサキW650用トップブリッジ
商品番号 Q51888625764
商品名

ダブルエム製のカワサキW650用トップブリッジ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダブルエム製のカワサキW650用トップブリッジです。セパレートハンドル用、アルミ鋳物製。5年程前に購入し、3年間使いました。
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