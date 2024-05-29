カワサキ / フロントブレーキマスターシリンダー



M MATI フロントブレーキマスターシリンダー 5/8 ボアカワサキ H1 H2 S2 S3 Z1 KH400/500 KZ400/650/750/900/1000 43015-032/43015-027/43015-018用



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カワサキのフロントブレーキマスターシリンダーです。品番は【43015-0011】です。自宅保管しておりましたので、ご理解の上でご検討をお願い致します。