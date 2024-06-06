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- 新品未開封ヤングリヴィング☆セイクレッドフランキンセンス5mlヤングリビングYL
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商品詳細
《即購入OK》ご覧いただきありがとうございます。精油 アロマオイルヤングリヴィングエッセンシャルオイル☆セイクレッドフランキンセンス5ml新品、未開封購入時期 2023年7月ボスウェリアサックラという種類の樹木から採取される良質なフランキンセンス。オマーンにあるヤング・リビングの蒸留施設で蒸留されています。精神を高め、深い瞑想をしたいときにお勧めです。2点以上ご購入で送料分200円お値引きさせていただきますのでコメント欄よりお願いいたします。■他でも出品してますので突然削除することがございます。ご不明な点がございましたらご質問お願いいたします(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/symmetric457945.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant292182.html
http://narcologia.ru/goods/preference534638.html
新品未開封ヤングリヴィング☆セイクレッドフランキンセンス5mlヤングリビングYL
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