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新品未開封ヤングリヴィング☆セイクレッドフランキンセンス5mlヤングリビングYL
商品番号 C74721247771
商品名

新品未開封ヤングリヴィング☆セイクレッドフランキンセンス5mlヤングリビングYL
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《即購入OK》ご覧いただきありがとうございます。精油　アロマオイルヤングリヴィングエッセンシャルオイル☆セイクレッドフランキンセンス5ml新品、未開封購入時期　2023年7月ボスウェリアサックラという種類の樹木から採取される良質なフランキンセンス。オマーンにあるヤング・リビングの蒸留施設で蒸留されています。精神を高め、深い瞑想をしたいときにお勧めです。2点以上ご購入で送料分200円お値引きさせていただきますのでコメント欄よりお願いいたします。■他でも出品してますので突然削除することがございます。ご不明な点がございましたらご質問お願いいたします(*^^*)
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