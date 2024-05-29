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商品詳細
朝鮮唐津銀蓋付香枦です。唐木香枦台付です。朝鮮唐津は口径約６cm高さ約5cmです。銀蓋は内口径約５cm,高さ約１.8cmです。銀蓋をしたままの高さ約7cmです。香枦台高さ約7cmです。#銀蓋付香枦#朝鮮唐津#香道#茶道具#煎茶道具#銀ボヤ#骨壷#古美術#床飾り#香枦台#唐木#銀製#
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