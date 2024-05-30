ロイヤルハワイアン サンダルウッド

サンダルウッド5ml＜化粧品認可エッセンシャルオイル＞ハワイ島コナに自生するロイヤルハワイアンサンダルウッドヤング・リビングYoungLivingサンダルウッド(Santalumpaniculatum)ビャクダン科水蒸気蒸留エッセンシャルオイル5ml購入時期:2023年7月定価:25,520円コナの森林では森林保護の為、枯れたり枯れそうなサンダルウッドのみを収穫しエッセンシャルオイルを抽出している。生態系のバランスを維持し、自然を敬い大切にすることは人としての責任というハワイの人々の根強い信念から守られている『ロイヤルハワイアンサンダルウッド』高価ですが蓋を開けて嗅ぐだけで価値を感じるオイルです。ご覧頂きありがとうざいます。＊他のエッセンシャルオイルと併せてご購入の場合送料プラスαお値引きさせて頂きたいので事前にご連絡下さい。#ヤングリヴィング#エッセンシャルオイル#アロマ#youngliving#リラクゼーション#ヒーリング#ハワイアン#コナ#サンダルウッド容量···〜49ml香り···サンダルウッド/白檀容器···瓶



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ハワイアン サンダルウッド - 5 ml



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