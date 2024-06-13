値下げ　welles キャンドル　ローズクォーツ　ラブキャンドル　ディプティック

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wellesのラブキャンドルです（ローズクォーツ＆クリアクオーツ）以前伊勢丹にて購入しましたが、ストックがあるので出品します。今はサイトでは完売してるようです。新品未使用です。9500円程したと記憶しております。以下hpから↓地球からの恵みであるクリスタルの美しさを日常に。プロデューサー平野宏枝氏が一つ一つ鉱物を選び、自ら創作しているこだわりのキャンドル。ナチュラルなソイキャンドル素材で作ったヒノキの香りに癒されるキャンドルでおうち時間を豊かに。100%植物由来のソイキャンドル全て日本産の原料ヒノキの精油を使用箱は再生古紙を使用鉱物のクリアなルート約500gです。鉱物より大きさは前後します。約40時間燃焼。大自然からの恵みである鉱物は、同じものは存在しません。人間と同じで全てが唯一無二のものです。新月や満月の日に製作したキャンドルです。#ジョーマローン#welles#ディプティック#buly#ローズクォーツ#クリアクォーツ