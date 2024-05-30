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【新品】キューサイ ひざサポートコラーゲン 100g 20日分✕2 40日分
商品番号 P86524651287
商品名

【新品】キューサイ ひざサポートコラーゲン 100g 20日分✕2 40日分
ブランド名 キューサイ
特別価格 税込 1,915 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キューサイひざサポートコラーゲン100g20日分✕2スプーン1本付です。【新品・未開封】■賞味期限2024.1.6■発送方法クリックポストを予定しております。※ご購入前に必ずコメントをお願いします。キューサイひざサポートコラーゲン100g(約20日分)粉末タイプ機能性表示食品ブランド：キューサイ1日摂取目安量　専用スプーンすり切り2杯（約５ｇ）他にも多数出品しておりますのでご覧ください。サプリメント形状...粉末#キューサイ#コラーゲン#ひざサポート#ひざサポートコラーゲン#ひざサポートコラーゲン_100g#QSAI#まとめ売り#セット
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