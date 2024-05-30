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商品詳細
ヤングリビング◇新品未使用◇ロールオンCBDカームCBDを300mg配合したオイルロールオンカームです。うなじ、こめかみ、肩筋や手首などにつけて使います。いつでも、どこでも、ほっと一息つきたい時に…リラックスできるとてもいい香りです。ブレンド内容 ラベンダー、ベチバー、ユーカリグロビュラス フランキンセンス、オレンジ、イランイラン希望小売価格 13926円
http://narcologia.ru/goods/displease11231.html
http://narcologia.ru/goods/calling380450.html
http://narcologia.ru/goods/message432027.html
ヤングリビング◇新品未使用◇ロールオンCBDオイルカーム
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