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ヤングリビング◇新品未使用◇ロールオンCBDオイルカーム
商品番号 H19842935173
商品名

ヤングリビング◇新品未使用◇ロールオンCBDオイルカーム
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤングリビング◇新品未使用◇ロールオンCBDカームCBDを300mg配合したオイルロールオンカームです。うなじ、こめかみ、肩筋や手首などにつけて使います。いつでも、どこでも、ほっと一息つきたい時に…リラックスできるとてもいい香りです。ブレンド内容　ラベンダー、ベチバー、ユーカリグロビュラス　　　　　　　フランキンセンス、オレンジ、イランイラン希望小売価格　13926円
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