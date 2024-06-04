新品　ラルフローレン　ダウンジャケット　フリル　ネイビー　130 女の子

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国内海外のラルフローレン直営店にて購入しております。ご安心下さいませ。国内定価40590円定番ネイビーにピンクポニー、裾はさりげなくフリルで女の子らしくとで可愛いです‼︎ダウンもしっかり入っておりとても暖かく冬必須です☺︎♡【商品】Water-RepellentDownJacketネイビー×ピンクポニー6/130センチ着丈48袖丈48身幅43フード取り外し可能洗濯洗い可アメリカラルフローレンより購入新品タグ付き暖かい650フィルパワーダウンの中綿、撥水加工のタフタ、ジッパーで取り外せるフードを組み合わせた、快適でキュートなジャケット。裾にはラッフルトリムなどのディテールを施して遊び心を強調。・本体：ナイロン100％ 胴裏/袖裏：ナイロン100％ 詰め物（身頃）：ダウン75％、フェザー25％ 装飾部分を除く・650フィルパワーダウン。フィルパワーはダウンのかさ高を測定（フィルパワー範囲は450～1,000）・左胸にシグネチャーのポニー刺繍・フロントにスナップ留めが2つ付いたジッパーで取り外しできるフード/フルジップフロント、トップに肌擦れ防止用のフラップ付き。長袖、伸縮性のあるカフス・ウエストフロントにジップポケット2つ・ラッフルトリム付きの伸縮性のある裾。左ウエストの内側に\"PropertyofPoloRLAthl.Club\"のパッチ。全体に中綿入り