新品　未使用　タグ付き　ミキハウス ダブルビー　ロンT 長袖　100 ブルー

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新品 未使用 タグ付き です。ビーくん、バックプリントもあってかわいいです。ダブルビー、昨今値上がりしてロンTで9000円以上するのでお安くいかがでしょうか。カットソー生地です。トレーナーではありません。------------------------ブランド:ミキハウスダブルビーサイズ:100100センチ 100cm色:青 ブルー定価:5610円------------------------⭐︎過度なお値引き交渉はご遠慮ください。⭐︎他の出品物と同時購入いただける方は同梱による送料程度お値引き検討しますので、コメントください。⭐︎コンパクトに圧縮して発送予定です。⭐︎自宅保管、素人検品、中古品の為、ご理解ある方のみご購入をお願いいたします。⭐︎ご不明点がある方は購入前にコメントください。男の子ボーイズハンバーガー顔ドン顔どんトレーナーロンT長袖Tシャツカットソー裏毛保育園公園新品未使用タグ付DBdoubleBダブルビークロクマビーくんびーくんビー君ダブルBミキハウス袖丈···長袖カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、秋、冬