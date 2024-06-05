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VERDY BLACKPINK BP X VICK Tシャツ ブラックピンク
商品番号 Q71387517164
商品名

VERDY BLACKPINK BP X VICK Tシャツ ブラックピンク
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 5,782 円
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商品詳細

★ご覧いただきありがとうございます★★即購入OKです★‼️LサイズブラックピンクBLACKPINKVERDYロゴTシャツ　新品未開封カラー　ホワイトサイズ　LBLACKPINKWORLDTOUR\"BORNPINK\"AmericanExpresspresentsPOP-UPSTOREBLACKPINK❎VERDY東京タワー限定のポップアップストアにて購入。★新品未開封の正規品ですが、製造時の個体差、輸送時のスレがある場合もございますのであらかじめご了承をください。★折り畳んだ状態で発送致します。BLACKPINKの歴史的ツアー'BORNPINK'のフィナーレを飾る、ポップアップストアを東京タワーで開催。日本のグラフィックアーティストVERDYが、ポップアップイベントの芸術監督を務め、限定商品を販売。#BLACKPINK#VERDY#ブラックピンク#ブルピン#ヴェルディー#ジェニ#リサ#ジス#ロゼ#BLINK#ブリンク#JISOO#JENNIE#ROSE#LISAグッズ種類···Tシャツ
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