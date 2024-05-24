ZARA ザラ　オイルドジャケット　ネイビー　襟コーデュロイ　キッズ　7-8

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こんにちは(*´∀︎`*)HELLO★︎ご覧いただきありがとうございます♪フォローしていただいた方にお得な割引を行っております♪フォロー割→200円off サービスご利用の際はコメントにてお知らせください！詳しくはプロフィールをご覧ください♬☆☆商品説明☆☆ZARAのオイルドジャケットキッズのオイルド可愛いですね♫ベーシックなデザインなので、1枚あると重宝しますね！！●サイズ:128身幅47cm着丈60cm ※素人の採寸となってますので若干の誤差はご了承ください。●状態 多少の使用感はありますが、非常に良い状態です。これからも長くご愛着頂けます。※数ヶ所傷汚れありこの機会にぜひご利用下さい^^［l22030514］－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－今後もどんどん出品して行きますのでご購入の際はフォローしてくださいね♪多くのフォロー、お問い合わせ、お待ちしておりますヾ(●︎´∇︎`●︎)ノ#リーバイス #リー #アディダス #ナイキ #ステューシー #チャンピオン #カーハート#バブアー #ディッキーズ #ノースフェイス#パタゴニア #ラルフローレン #バーバリー#ポロ #スターター #ラコステ #ディーゼル#ラングラー #チャップス #ペンドルトン#ハーレーダビッドソン #フルーツオブザルーム#ジャージーズ #ギルダン #トミーヒルフィガー#リーボック #アンダーアーマー #ドッカーズ#ウールリッチ #コロンビア #バーグハウス#ショット #エルエルビーン #プーマ #ノーティカ#ベルスタッフ #アルファインダストリー #ディズニー#ダックジャケット #オイルドジャケット #スウェット#パーカー #トレーナー #ジャケット #デニム#ハンティングジャケット #スタジャン #スカジャン#ミリタリー #ユーロミリタリー #軍モノ #90s#ユーロワーク #ダウンジャケット #ビッグシルエット#ヴィンテージ #USA製 #ビッグサイズ#ジップアップ #トラックジャケット #ビッグロゴ#ナイロンジャケット #銀タグ