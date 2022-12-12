ペットケアプレイセット 電動　グルーミング　ぬいぐるみ　犬　玩具　お世話

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状態確認のため開封済みです。自宅保管品ですが、未使用品です。犬の玩具は単三電池が2本必要です。電池は入っておりませんので、ご自身でご用意ください。★15ピースペットケアロールプレイセットキャリア付き★電動ぬいぐるみ犬、カミソリ、首輪、香水、ハサミ、ヘアドライヤー、ブラシ、ボーン、シャンプー、哺乳瓶、ドッグフード、ボール、バンデージとペットケージ________________________________＊即購入OK！ コメントなし購入OK！＊送料込み◉自宅保管、リサイクル包装での発送にご理解いただいてから、 ご購入ください。丁寧な梱包を心がけています。◉新品で自宅保管していたものも、 傷や汚れの状態チェックのため、 開封はします。◉商品の状態は実物写真をご確認ください。 必要な写真がありましたら、追加致しますので、 コメントをください。5-30#誕生日#プレゼント#イースター#ハロウィン#クリスマス#幼児#子供#男の子#女の子#小さなぬいぐるみ#犬#グルーミング#おもちゃ#子犬#犬#贈り物#教育玩具