アンダーアーマー上下セット

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サイズ:YSM（130cm相当）素材:ポリエステル100%トップス:オレンジボトム:ネイビー丈···長袖国内正規店舗にて息子のサッカー練習用に購入しましたが、トップスは持ち歩いたものの着用せずボトムスを一度着用して洗濯したのみです！