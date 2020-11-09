福留孝介 ユニフォーム

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元阪神タイガース福留孝介さんのユニフォームです。新品で購入して着用せずに2年くらい保管していました。サイズはMです。よろしくお願い致します。10月22日(日)から10月28(土)の間、自宅不在の為、発送ができませんので、ご了承ください。