福留孝介 ユニフォーム

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商品詳細
元阪神タイガース福留孝介さんのユニフォームです。新品で購入して着用せずに2年くらい保管していました。サイズはMです。よろしくお願い致します。10月22日(日)から10月28(土)の間、自宅不在の為、発送ができませんので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/subtropical760901.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper931809.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi186447.html
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