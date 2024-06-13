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ヨネックス　テニスシューズ
商品番号 J39977767397
商品名

ヨネックス　テニスシューズ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ヨネックスのオムニクレー用テニスシューズです。靴底は減ってる感じではありませんが主観によるので画像で判断お願いします。お色はモスグリーンと薄いピンク。使用回数少なめですが中古である事を了承した上でご購入ください。洗濯済みです。品番SHTE4LGCアッパー　合成繊維、合成樹脂ミッドソール　合成樹脂アウトソール　ゴム底ヨネックスYONEXテニスシューズレディース24.5パワークッションエクリプションGC
http://narcologia.ru/goods/freezer189598.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney647649.html
http://narcologia.ru/goods/response148142.html
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