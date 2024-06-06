ベイスターズ 2017年8月22日三者連続ホームラン記念 チケットホルダー



ニュース ｜ 会員限定「3者連続ホームランサヨナラ勝利記念“チケット ...



会員限定「3者連続ホームランサヨナラ勝利記念“チケットクリアファイル ...



一体感生んだドラマ 球団史残る３戦連続サヨナラ勝ち | ベイスターズ ...



種類豊富な品揃え 希少 直筆サイン公式球 日本記録.3018試合出場.7／28 ...



筒香嘉智 ロペス 宮﨑敏郎 尾仲祐哉 2017年8月22日 横浜DeNA ...



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野球チーム···横浜DeNAベイスターズ自宅で保管していました。素人管理である旨はご了承ください。相場感が分からないので、購入希望の方はコメントお願いします。