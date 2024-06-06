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ベイスターズ 2017年8月22日三者連続ホームラン記念 チケットホルダー
商品番号 J18228653512
商品名

ベイスターズ 2017年8月22日三者連続ホームラン記念 チケットホルダー
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···横浜DeNAベイスターズ自宅で保管していました。素人管理である旨はご了承ください。相場感が分からないので、購入希望の方はコメントお願いします。
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