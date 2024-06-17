大谷翔平2022投打ダブル規定到達記念２ゴールドコインセット

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野球チーム···大リーグ・MLB本アイテムは郵便局ネットショップだけのオリジナルデザインで、シリアル番号入りの3000セット数量限定発売品です。MLB史上初ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手が2022年シーズンに投打ダブル規定到達を記念し、メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。TheHighiandMint社製の輸入品直径39㍉の24kt金メッキを施したコイン2枚アクリルコインケースと専用BOX入りシリアルナンバーは「0628」即購入可能です。