元 阪神タイガース 25 新井貴浩さん レプリカユニフォーム Ｌサイズ

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種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガースご覧いただきありがとうございます。新井さんの阪神時代のレプリカユニフォーム、サイズはＬです。使用回数は、1回のみです。気になる汚れや傷みなど無いと思いますが、あくまで中古品となりますのでご理解いただける方にお譲りしたいです。※他サイトにも同時出品しておりますので、予告なく出品を取り下げる場合がございます。質問などあれば、コメント等お待ちしております(^^)#阪神タイガース#広島東洋カープ#広島カープ#新井貴浩#新井さん