NIKEトレーニングウェアセット③

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ナイキトレーニングウエア上下セット■状態 美品■色 ブルー×レッド■サイズ 上:Lサイズ下:Mサイズ■商品番号096※パンツポケットあり※ナイキプリント若干ヒビ割れ薄手なので夏の時期にも着用出来ます美品でも一度人の手に渡った商品ですので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。返金・返品は致しかねますので写真や質問等で確認の上、ご購入下さい。遅くても24時間以内の発送がほとんどです。(自宅にいる場合は30〜60分以内の発送実績)簡易梱包での発送となります。予めご了承ください。迅速かつ丁寧な対応を心がけております。600以上の取引実績あります。プロフィールもご確認下さい。多数サッカー用品出品中商品一覧はこちら#やさまるSHOP#サッカー#フットサル#ジム#トレーニングウエア#ランニング#フィットネス#部屋着#希少#ワッペン#スポンサー#FIFA#UEFA#RESPECT#ワールドカップ#チャンピオンズリーグ#J1#J2#DRIFIT#STRIKE#ドイツ#ブンデスリーガ#NIKE#PUMA#adidas#kappa#umbro#JAKO#penalty#asics#MIZUNO#newbalance#DIADORA#Lotto#hummel#bonera#FINTA#DESCENTE