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ユニフォーム　37 嶋基宏　XLサイズ　新品未使用
商品番号 K17130258156
商品名

ユニフォーム　37 嶋基宏　XLサイズ　新品未使用
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽天ユニフォーム37嶋基宏XLサイズレプリカではございません。刺繍ユニフォーム新品未使用品です前　37番号の3のところが若干汚れがあります。4枚目写真添付しています。定価　¥8500
http://narcologia.ru/goods/sci-fi637447.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring161496.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis934544.html

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