ユニフォーム　37 嶋基宏　XLサイズ　新品未使用

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商品詳細
楽天ユニフォーム37嶋基宏XLサイズレプリカではございません。刺繍ユニフォーム新品未使用品です前 37番号の3のところが若干汚れがあります。4枚目写真添付しています。定価 ¥8500
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis934544.html
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