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アディダストラックジャケット
商品番号 M31945095878
商品名

アディダストラックジャケット
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90s頃のadidas。3色の色使い。カラーリング、デザイン共に当たりの一着。原産国不明ですが台湾や中国あたりと思います。両ポケットジップが破損しており開きません、、それ以外は目立つ汚れ破れ無く古着の状態としては良好と思います。サイズ肩幅48cm肩~袖61cm着丈68cm身幅57cm※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。※ヴィンテージ品の為お気になさる方の購入はお控えください。
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