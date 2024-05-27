アディダストラックジャケット

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90s頃のadidas。3色の色使い。カラーリング、デザイン共に当たりの一着。原産国不明ですが台湾や中国あたりと思います。両ポケットジップが破損しており開きません、、それ以外は目立つ汚れ破れ無く古着の状態としては良好と思います。サイズ肩幅48cm肩~袖61cm着丈68cm身幅57cm※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。※ヴィンテージ品の為お気になさる方の購入はお控えください。