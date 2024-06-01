【激レア】慶應　大学サッカー部　トレーニングウェア

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【値下げ交渉可能】です。慶應サッカー部のトレーニングウェアです。非売品でかなりレアだと思います。多少、傷があるためご了承下さい。【首の後ろに名前】が書いてありますので、発送時に、黒マジックで消させていただきます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）シャツカラー···グレー袖丈···半袖ネック···Uネックサイズ···S身丈67cm身幅44cmご覧いただきありがとうございます即購入大歓迎です国士舘大学 法政大学 順天堂大学 早稲田大学 びわこ成蹊スポーツ大学 慶應大学 中央大学 立教大学 明治大学 仙台大学 常葉大学 筑波大学 関西学院大学 立命館大学 同志社大学 新潟医療大学 関西大学 駒澤大学 横浜桐蔭大学 大阪学院大学 札幌大学 多摩大学 東海大 日本体育学 福岡大学 サッカー部 フットサルルースイソンブラ ダウポンチ デスポルチ ペナルティ spaziosulloハーフジップ ドリルトップ 長袖 サッカー フットサル ユニフォーム 選手支給品 非売品 ウィンドブレーカー ピステ シャカシャカ プラクティスシャツ デジカモ 迷彩柄静岡学園 帝京長岡 上村学園 米子北 京都橘 滝川第二 矢板中央 山梨学院 東山 関東第一 尚志 東福岡聖和学園 関東学院 青森山田 高校名古屋グランパス 浦和レッズ 鹿島アントラーズ 川崎フロンターレ ヴィッセル神戸パリサンジェルマン リヨン マンチェスターUマンチェスターCリバプール チェルシー バルセロナ バイエルン レアルマドリード ドルトムント レアルソシエダ バレンシア デポルティーボ マラガ マジョルカ ビジャレアル fcrbエアロスイフト aeroswift柿谷曜一朗 南野拓実 本田圭佑 高校サッカー 選手権大会アディダス adidasPUMAプーマ ルースイソンブラ dalponteアスレタ アンブロ ボネーラ アンダーアーマー assicsdalpontedesporteアシックス fcrbbombonera