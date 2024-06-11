キャロウェイ ローグst max 4w スピーダーNX 50S

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商品詳細
ヘッド：ROGUESTMAXフェアウェイウッド4番16.5°シャフト：フジクラSpeederNX50Sグリップ：CP2WRAPSTANDARDヘッドカバー：あり利き手...右種類...フェアウェイウッドメルカリで購入しましたが、使用しなくなったため、出品します。
http://narcologia.ru/goods/rouge589710.html
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