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キャロウェイ ローグst max 4w スピーダーNX 50S
商品番号 L40774978797
商品名

キャロウェイ ローグst max 4w スピーダーNX 50S
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 13,440 円
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商品詳細

ヘッド：ROGUESTMAXフェアウェイウッド4番16.5°シャフト：フジクラSpeederNX50Sグリップ：CP2WRAPSTANDARDヘッドカバー：あり利き手...右種類...フェアウェイウッドメルカリで購入しましたが、使用しなくなったため、出品します。
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