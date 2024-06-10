ロトの盾、キングスライムのみ‼️

クリアケースに入れていたので美品ですが、若干使用感はあります。値下げ交渉は可能ですが、バラ売りは行いませんm(__)mご了承下さい。クジとゲーセンとUSJで獲得しました(^^)箱はありません。よろしくお願いします。【セット内容】①ロトの盾→中心縦約33cm横約28cm②天空の剣→長さ約59cm③USJ限定キングスライム→高さ約20.5cm幅20cm④USJ限定ロトの剣→約8cm⑤シドー→高さ約15cm横約16cm人気ゲームタイトル···ドラゴンクエスト



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